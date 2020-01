Merzig : Wagner für Rückkehr von Schulkindergärten

Foto: Carsten Simon

Merzig Der Merziger CDU-Landtagabgeordnete und bildungspolitische Sprecher seiner Fraktion, Frank Wagner, spricht sich für die Wiedereinführung von Schulkindergärten aus. Wagner leitet diese Forderung, die er in einer Mitteilung an unsere Redaktion formuliert, aus den Ergebnissen jüngsten Pisa-Bildungsstudie her.

Demnach besäßen 21 Prozent der 15-Jährigen den Lesestand eines Drittklässlers

Die Konsequenz daraus muss nach Ansicht von Wagner sein, die Sprachkompetenz bereits im Kindergarten zu fördern. Des Weiteren spricht er sich für ein neues Konzept im Bereich der ehemaligen Schulkindergärten aus. Bis zur Einführung der Inklusionsverordnung gab es auch im Landkreis Merzig-Wadern vier Standorte mit Schulkindergärten, und zwar in Merzig, Losheim, Reimsbach und Lockweiler.

„Das Lesen und Sprechen muss bereits in der Kita stärker in den Vordergrund gerückt werden“, betont der Merziger CDU-Bildungspolitiker.

Dazu sieht er eine Überprüfung der Lese- und Sprachkompetenz bei Kindern als unumgänglich an. „Bei einer verbindlichen und standardisierten Sprachstandsfeststellung der drei- und vier jährigen Kinder, könnte eine punktuelle Förderung durch spezielle Fachkräfte derjenigen Kinder erfolgen, bei denen Bedarf festgestellt wird“, heißt es in seiner Mitteilung. Das im Saarland praktizierte Projekt „Früh Deutsch lernen“ soll demnach bereits ab einem Alter von vier Jahren beginnend und auf die Dauer von zwei Jahren ausgedehnt werden. Damit greift Wagner einen Beschluss auf, den die CDU bei ihrem Bundesparteitag im November gefasst hatte.

„Die Kinder, bei denen auch nach dieser Lernphase weiterer Förderbedarf besteht, müssen einen Schonraum erhalten, der als Ergänzungselement zwischen Kindergarten und Grundschule, quasi als ‚Klassenstufe 0’ fungiert, ähnlich dem vorherigen Schulkindergarten, der im Zuge der Inklusionsverordnung leider eingestellt wurde“, sagt Wagner. Dies sei gedacht für die Kinder, „die eben noch nicht schulreif sind“.