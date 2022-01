Modellprojekt in Brotdorf : Eltern haben zukünftig die Wahl

Frank Wagner Foto: Carsten Simon Foto: Carsten Simon

Brotdorf Das Modell „Flexible Ganztagsschule“ wird derzeit an fünf Schulen im Saarland getestet. Darunter befindet sich auch die Grundschule in Brotdorf. Für den bildungspolitischen Sprecher der Saar-CDU, Frank Wagner, ist das Modell ein voller Erfolg.

Frank Wagner, bildungspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, zeigt sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Zwischenberichts der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Saar zum Betreuungs-Modell „Flexibler Ganztag“, das an der Grundschule in Brotdorf umgesetzt wird. Die HTW habe in einer umfangreichen Evaluation dieses neue Modell einer freiwilligen Ganztagsschule (FGTS) untersucht und die Ergebnisse kürzlich im Bildungsausschuss des Landtages vorgestellt. „Die Ergebnisse der Evaluation sind eindeutig. Mit dem neuen Modell der FGTS gibt es eine deutliche Qualitätsverbesserung in der Nachmittagsbetreuung unserer Schulen“, teilt Wagner nun mit. Und weiter: „Wir streben eine Reform des freiwilligen Ganztagsmodell an, das den Eltern viel Freiheit und Flexibilität bietet.“ Mütter und Väter könnten so nach seinen Ausführungen selbst entscheiden, ob sie ihr Kind nach Schulschluss zu Hause betreuen, oder es wohl betreut in der Schule lassen.

Das neue Modell „Flexibler Ganztag“ wird nach Wagners Worten im Saarland bereits an fünf Standorten umgesetzt und habe sich dort bewährt. Im Landkreis Merzig-Wadern läuft das neue Modell aktuell am Schulstandort Brotdorf. Förderschule und Grundschule Brotdorf setzen beide das neue FGTS-Modell mit zusätzlichen Lehrerstunden und einem festen Budget für externes Personal um. Die CDU-Landtagsfraktion will nach Wagners Ausführungen im flexiblen Modell „weg von einer starren Hausaufgabenbetreuung, die an den regulären FGTS meist zwischen 14 und 15 Uhr stattfindet“.

In dem neuen Modell sollen Lehrkräfte sowie weitere pädagogische Fachkräfte nicht nur in der Hausaufgabenbetreuung eingesetzt werden, sondern auch für weitere interessante Module zur Verfügung stehen. Das können kulturelle Angebote sein, Sport-AGs, Lese- und Rechtschreibwerkstätten oder eine Lesestunde. „Das neue Modell ‚Flexibler Ganztag’ sollte als Blaupause dienen. Jetzt müssen die Grundlagen geschaffen werden, um die aktuelle FGTS weiterzuentwickeln. Wir streben in den kommenden Jahren eine umfangreiche Reform der freiwilligen Ganztagsschule an, um hier deutlich an der Qualitätsschraube zu drehen“, betont Wagner.

Mütter und Väter sollen in Zukunft selbst entscheiden, ob sie ihr Kind nach Schulschluss zu Hause betreuen, oder es wohl betreut in der Schule lassen. Foto: dpa/Felix Kästle