Merzig-Wadern : Bäume sollen altern und absterben dürfen

In vielen Wäldern gibt es kranke oder abgestorbene Bäume. Die FBG will sie sich selbst überlassen. Foto: dpa/Matthias Bein

Merzig-Wadern Forstbetriebsgemeinschaft Saar-Hochwald lehnt es ab, in den von ihr betreuten Wäldern kranke oder abgestorbene Bäume zu fällen und zu entfernen.

Die Forstbetriebsgemeinschaft Saar-Hochwald (FBG) macht darauf aufmerksam, dass soweit sie in den Privatwäldern mit Arbeiten beauftragt wird, aus Gründen des Biotop- und Artenschutzes kranke und abgestorbene Bäume überwiegend nicht mehr gefällt und entfernt werden. Das hat FBG-Vorsitzender Klaus Borger mitgeteilt. „Diese Bäume dürfen altern, absterben, sich zersetzen und führen zu einer Verbesserung der ökologischen Qualität des Waldes.“ Deshalb besteht nach seinen Worten immer die Gefahr, dass Äste oder Baumteile herabfallen oder auch ganze Bäume umfallen.

Eine Haftung wegen einer möglichen Verletzung der Verkehrssicherungspflicht bestehe nicht, da es sich bei einem natürlichen Absterben von Baumteilen oder ganzer Bäume um eine waldtypische Gefahr handele (siehe Infobox). „Dies trifft natürlich auch für die überall absterbenden Fichtenwälder zu“, sagt er. „Typische „Gefahren“ des Waldes sind solche Gefahren, die sich aus der Natur oder der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der jeweiligen Zweckbestimmung ergeben.“ Als Beispiele nennt er Fahrspuren in Wegen, Reisig im Bestand, Trockenzweige in Baumkronen, herabhängende Äste nach Schneebruch oder Sturmschäden.

Die FBG betrachte laut Borger verschiedene Verlautbarungen und Aktionen von verantwortlicher Stelle mit Unverständnis und Sorge, wonach aus FBG-Sicht der Eindruck erweckt werde, Waldbesitzer würden durch Maßnahmen zur Verkehrssicherung „Vollschutz“ garantieren. „Dies ist nach Auffassung der FBG ein völlig falscher Ansatz. Der Waldbesucher soll sich sehr wohl im Klaren sein, dass er sich in der Natur bewegt und ein Waldbesuch natürlich auch ;waldtypische Gefahrenquellen’ berge. „Die Forstbetriebsgemeinschaft will, dass die Waldbesucher sich nicht nur in den Wäldern erholen, sondern diese auch mit Respekt und der gebotenen Aufmerksamkeit besuchen“, sagt Klaus Borger.