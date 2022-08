Neue Führungsspitze : Tino Hans vertritt künftig Klaus Borger

Merzig-Wadern Die Forstbetriebsgemeinschaft Saar-Hochwald geht teilweise neu aufgestellt aus den Vorstandswahlen heraus.

Neben den Vorstandswahlen war der durch die Klimakrise laufende Wandel der Wälder ein zentrales Thema der Versammlung. Der FBG-Vorsitzende warb darum, weiterhin nicht in Panik zu verfallen. „Insbesondere die oft zu beobachteten Kahlschläge unter Einsatz schwerster Forsttechnik schädigen und verzögern nicht nur die Walderneuerung, diese sind massiv umwelt- und klimaschädlich, wie Studien der letzten beiden Jahre zweifelsfrei belegt haben“, heißt es in der Mitteilung der FBG. Anbauexperimente mit vermeintlich klimatoleranten Baumarten laufen nach Ansicht von Borger ins Leere, wie das Scheitern aller großflächigen Anbauversuche der Vergangenheit gezeigt habe. „Fehler der Vergangenheit sollte man deshalb nicht wiederholen“, findet die Forstbetriebsgemeinschaft.

Der FBG-Vorsitzende erklärt: „Unser Wald erlebt in den letzten Jahren die Vorboten der Klimakrise mit ganzer Härte. Besonders die naturnahen Forste, also Monokulturen aus Nadelbäumen, rafft es in einem rasanten Tempo dahin.“ Wer meine, man könne weiter so wirtschaften wie noch vor wenigen Jahren, sei auf dem Holzweg. Jetzt gehe es darum, mit dem gestressten Wald schonend umzugehen und ihn dabei zu begleiten, dass er sich hoffentlich auf die geänderten Umweltbedingungen, soweit möglich, anpassen kann. „Ein Heißschlagen, das heißt Öffnen der Kronendächer durch zu starke Eingriffe in den Wald, gilt es unbedingt zu vermeiden“ mahnt Borger. Weiter hält er fest: „Von der neuen Landesregierung erwarten wir, die jagdrechtlichen Bestimmungen zeitnah anzupassen, dass das Bemühen der betroffenen Waldbesitzer bei der Wiederbewaldung der Borkenkäferschad-Flächen nicht weiter im Verdauungstrakt örtlich herangehegter Wildbestände verschwindet.“ Die Landesregierung spreche in Ihren Verbissinventuren von „dramatischen Entwicklungen im Jungwald durch Wildverbiss“. Dies kann nach Borgers Ausführungen „die Waldschutzgemeinschaft für Teile ihres Vereinsgebietes vollumfänglich bestätigen“.