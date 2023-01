Neues Team : Förderverein der Jean-Francois-Boch-Schule hat neue Satzung

Merzig Mit einer neuen Vorstandsmannschaft und einer überarbeiteten Satzung geht der Förderverein in die Zukunft und nimmt spannende Projekte in Angriff.

Mit überarbeiteter Satzung und neuem Vorstand geht der Förderverein der Jean-Francois-Boch-Schule in Merzig künftig seine Arbeit an. Das ist das Resultat einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins. Die neue Satzung zeichnet sich laut Mitteilung des Vereins durch den Abbau von bürokratischen Hürden und durch die Einführung hybrider beziehungsweise digitaler Versammlungsformen aus.

Der ausscheidende Vorstand nutzte die Gelegenheit, um anlässlich der Versammlung auf die erfolgreiche Vereinsarbeit zurückzublicken. Ob organisatorische Unterstützung bei Abschlussfeiern oder die Ehrung der Jahrgangbesten des Oberstufengymnasium, der Fachoberschule und der beruflichen Schule – nach lähmenden Corona-Jahren ist es dem Vorstand gelungen, sich wieder in die Schulgemeinschaft zu integrieren. Im letzten Amtsjahr konnten durch die Digitalisierung von Vereinsprozessen bürokratische Strukturen abgebaut werden, so dass Anträge auf Fördermittel schneller und unkomplizierter an die Antragstellenden ausgezahlt werden konnten.