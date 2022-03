Müllsammler unterwegs : Viele Teilnehmer bei Picobello in Fitten

Fitten Mit Traktoren und Handwagen sind die Fitter Bürger vor wenigen Tagen losgezogen, um illegalen Müll zu beseitigen. Unter ihnen waren auch Kinder.

In diesem Jahr sind 36 Kinder und Erwachsene bei der landesweiten Saubermachaktion in und um Fitten aktiv gewesen. Neben Mitgliedern des Ortsrates, der Natur- und Freizeitfreunde sowie den Erwachsenen und Jugendlichen der Feuerwehr und des DRK konnte Ortsvorsteher Matthias Görgen auch Bürger begrüßen, die keinem Verein angehören und sich einfach der Sache wegen engagieren.

Nach der Einteilung in fünf Gruppen sind die Müllsammler mit Traktoren und Handwagen in verschiedene Richtungen aufgebrochen und haben insbesondere öffentliche Plätze und Straßenränder von Müll und Abfall befreit. Die Gruppe vom Jugendrotkreuz hatte sich am DRK-Depot in Hilbringen getroffen, um von dort Richtung Fitten den Unrat einzusammeln. Auf dem Dorfplatz haben sich dann alle Teams wieder getroffen, um die „schmutzige Ernte“ auf einen großen Anhänger umzuladen. Von hier wurde das Sammelgut zur Annahmestelle des EVS an der ehemaligen Mülldeponie Fitten gefahren und abgegeben.