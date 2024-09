Projekt läuft schon seit Jahren Die Gefallenen waren kaum älter als die Firmlinge

Auf den Grabsteinen stehen die Namen Paul, Peter, Ludwig oder Robert – damit man sie nicht vergisst, werden die Namenstafeln von Giovanna, Hanna oder Mariella mit Wasser und Bürsten gereinigt. Die jungen Männer waren kaum älter als die fünf Firmbewerberinnen der Merziger Pfarrei St. Peter, als sie vor über 100 Jahren gefallen sind. Sie sind Teil der weltweit neun Millionen Soldaten, die in diesem Krieg ihr Leben verloren haben. Gefechte gab es rund um Merzig nicht, allerdings mussten 1914 nach den Kämpfen in den Ardennen zwölfhundert Verwundete und Opfer erstversorgt werden und in Merzig war ein extra dafür eingerichtetes Lazarett. „Wir wollen was für die armen Seelen tun“, sagen Guiliana und Felissa. Die Erinnerungsarbeit ist Teil ihrer Firmvorbereitung, und seit einigen Jahren ermöglicht Carolin Seibel-Becker aus Merchweiler den jungen Leuten zusammen mit dem Landesverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge das Engagement auf dem Merziger Friedhof.