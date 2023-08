Waldbrandgefahr im Kreis Kreis sieht sich auf Waldbrände gut vorbereitet

Auch wenn es in den vergangenen Wochen eher regnerisch gewesen ist, merkt man es doch ganz deutlich: Die Durchschnittstemperaturen werden immer höher, die Hitze- und Trockenperioden werden gefühlt immer länger. Im Süden Europas konnte man in den vergangenen Wochen schon beobachten, welche Nebenwirkungen die Trockenheit mit sich bringen kann. Auf Rhodos, in Südfrankreich, auf Sizilien, überall brannten die Wälder. Und diese Brände waren für die Feuerwehren nur sehr schwer und nach tagelangen Kämpfen unter Kontrolle zu bringen.