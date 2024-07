Einsatz an der Saar Weil sie mit ihrem Handy beschäftigt war: Frau stürzt drei Meter tief in die Saar

Am Donnerstagabend ist eine 59-jährige Frau beim Spaziergang an der Saar drei Meter tief in den Fluss gestürzt. Nach eigenen Angaben war sie mit ihrem Handy beschäftigt und übersah dabei, dass sie den Leinpfad verlassen hatte und in Richtung Saar lief. Dies teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Merzig auf SZ-Nachfrage mit. An der Schiffsanlegestelle verlor sie schließlich das Gleichgewicht und fiel ins Wasser.