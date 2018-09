später lesen Merzig Nächtlicher Löscheinsatz im Handyladen FOTO: Teilen

Ein Brand im O2-Shop in der Merziger Poststraße hat in der Nacht zum Montag die Feuerwehr in Atem gehalten. Gegen 0.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr darüber informiert, dass schwarzer Rauch aus dem Gebäude gegenüber des historischen Stadthauses dringe, teilte die Merziger Polizei auf Nachfrage der SZ mit.