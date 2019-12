Feuerwehr-Einsatz auf der A 8 : Auto geht kurz vor Rehlingen in Flammen auf

Totalschaden entstand am Donnerstagabend an einem Wagen, der auf der A 8 in Flammen aufging. Foto: Ruppenthal

Merzig/Rehlingen Die Merziger Feuerwehr ist gestern wegen eines Autobrandes auf der A 8 ausgerückt.

Ein Auto ist am Donnerstagabend auf der Autobahn A 8 zwischen Merzig und Rehlingen plötzlich in Flammen aufgegangen. Nach Auskunft der Polizei-Inspektion Merzig wurde der Fahrzeugführer nach eigenen Aussagen durch eine Warnleuchte zum Anhalten genötigt. Er fuhr mit seinem Auto etwa eineinhalb Kilometer vor der Anschlussstelle Rehlingen auf den Standstreifen. Kaum hatte er den Wagen auf dem Seitenstreifen abgestellt, geriet das Fahrzeug in Sekundenschnelle in Brand.