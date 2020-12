Lebendiger Adventskalender in Merzig : Kinder der Welt bei Fenster Zehn

Merzig Das zehnte Türchen beim Lebendigen Adventskalender öffnete sich am Donnerstag im Familienzentrum Merzig. Im Fenster wird das Motto des Familienbündnisses „Aus Distanz wird Verbundenheit“ wieder aufgegriffen.

Das Familienzentrum ist eine Einrichtung der sozialräumlichen Kinder- und Jugendhilfe und bietet Beratung, Präventionsprojekte und Hilfen zur Erziehung. Es richtet sich an Eltern, Kinder und Jugendliche. Auch Ehrenamtliche, die Kinder- und Jugendgruppen leiten, können sich beraten lassen. Pä­dagogisches Personal geben wohnortnahe Beratung und Unterstützung bei erzieherischen Problemen. „Die Alltagsstruktur der Familien hat sich im Laufe der Jahre verändert und somit sind die Problematiken, die es in vielen Familien gibt, vielfältig geworden“, erzählt Alea Strucken, Netzwerkerin der Familienzentren Merzig Kernstadt und Stadtteile. „Wir als Familienzentrum orientieren uns am Bedarf der Menschen, also an Themen, die sie selbst für sich als relevant formulieren.“ Meist sind dies Erziehungsthemen, wie zum Beispiel Regeln und Konsequenzen in der Erziehung oder Umgang mit Geschwisterkonflikten. Aber auch das Thema Hausaufgaben spielt eine große Rolle, da sich Eltern manchmal hilflos fühlen, weil ihnen Methoden fehlen, wie sie ihre Kinder besser dabei unterstützen können.