Zweiter Zwangsversteigerungs-Termin „Hickhack“ um Fellenbergkapelle in Merzig beendet – Für wie viel sie unter den Hammer kam

„Ich biete 49 000 Euro“, sagt Pascal Schneider in die abwartende Stille, die im Saal 102 am Amtsgericht in Merzig herrscht. Es ist Freitagvormittag, 10.47 Uhr. Nur wenige Minuten, bevor die Bietezeit beim zweiten Termin zur Zwangsversteigerung der Fellenbergkapelle in Merzig abläuft. „Das Gebot wird zugelassen“, kommentiert Rechtspflegerin Nicole Geiler. Abermals legt sich Stille über den Saal. Jemand atmet laut. Die Blicke der Rechtspflegerin wandern immer wieder zu der Uhr, die über der Tür hängt. Um 10.54 Uhr verkündet Geiler, dass der mindestens 30 Minuten lange Zeitraum zur Abgabe von Geboten abgelaufen ist. Weitere könnten noch abgegeben werden, sofern sie schnell erfolgen. Dann setzt sie an: Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. „Möchte noch jemand bieten?“ Niemand meldet sich. Um 10.55 Uhr gibt Geiler Abschluss der Verhandlung bekannt. Die denkmalgeschützte Kapelle am ehemaligen Fellenbergstift ist versteigert.