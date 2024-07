Bananen-Logo und mehr Himmels Welt ist für alle eröffnet

Es sind Linoldrucke von Logos, die die Räume des Museums Schloss Fellenberg zum großen Teil zieren. „Wir haben hier eine ganz besondere Ausstellung, die wir heute eröffnen können, und ich freue mich so viele von Ihnen hier begrüßen zu dürfen“, so die Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich (CDU) zu den Versammelten. Unter ihnen befanden sich der Künstler selbst, aber auch ein paar Ehrengäste, wie zum Beispiel Frank Jakobs, erster Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, welche die Ausstellung gesponsort hat, und Roland Augustin, Kunsthistoriker und Leiter der Fotografischen Sammlung des Saarlandmuseums, der an diesem Tag die Arbeit des Künstlers und diesen selbst vorstellen sollte. „Die Labels, die O.W. Himmel druckt, zum Beispiel die von Bananen, die haben wir alle schon mal gesehen, aber so richtig wahrgenommen haben wir sie eigentlich noch nie“, sagte die Landrätin weiter. Das Logo der Chiquita-Bananen kenne zwar jeder, aber viel mehr dann auch nicht. Dass in einigen dieser Labels viel künstlerische Arbeit steckt, das bleibe so oft unentdeckt.