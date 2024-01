Kritik der Liberalen im Kreis FDP Merzig-Wadern: „Beteiligungskonzept für SHG-Klinik ist nicht durchdacht“

Zudem muss nach Überzeugung der FDP Merzig-Wadern geprüft werden, ob es im Falle einer Anteilsübernahme nicht besser wäre, für eine Übergangszeit die gesamten Anteile zu übernehmen und damit auch das Heft des Handelns in der Hand zu haben. „Zumal die Defizitübernahme offenbar nicht gedeckelt ist, das heißt, wenn das Krankenhaus sich schlechter entwickelt als angenommen, wird der Landkreis und werden die Kommunen im Kreis unter Umständen noch deutlich mehr zahlen müssen“, heißt es in der Mitteilung weiter. Dazu erklärt das FDP-Kreistagsmitglied Bernd Altpeter: „Die Landrätin hat zwar recht, dass eine entsprechende Expertise in der Kreisverwaltung nicht vorhanden ist. Ich habe aber meine Zweifel, ob dies bei der Mehrzahl der Gesellschafter der SHG der Fall ist.“ Expertise könne zum Beispiel durch sogenannte Geschäftsbesorgungsverträge oder Interimsmanagement mit entsprechend darauf spezialisierten Unternehmen eingekauft werden, so Altpeter weiter. „Das dann vereinbarte Auftragsdesign könnte unter anderem die Sanierung, den Aufbau einer entsprechenden Fachkompetenz und die Realisierung der Hochwaldklinik Wadern beinhalten.“