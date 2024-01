Bald platzt die gute Laune aus allen heraus Fastnacht im Landkreis Merzig-Wadern: Termine im Überblick

Damit die Narren wissen, was sie alles an den tollen Tagen erleben können, geben wir hier eine Übersicht über die Fastnachtstermine im Grünen Kreis. Im Folgenden haben wir die Daten übernommen, so wie sie uns die Vereine geschickt haben (ohne Anspruch auf Vollständigkeit). Wer uns ebenfalls seine Termine zur Fastnacht schicken möchte, um mit ihnen in dieser Liste aufzutauchen, verwendet bitte die in der Infobox angegebenen Kontaktmöglichkeiten.