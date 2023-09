Fahrrad-Demo Merzig Demo für ein fahrradfreundlicheres Merzig

Nein, es war kein gemütlicher Sonntagsausflug, der in der Merziger Innenstadt, bei herrlichem Wetter, am alten Stadthaus gestartet ist. Vielmehr waren es rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich dort mit ihren Fahrrädern versammelt hatten, um für mehr Radsicherheit in der Stadt Merzig zu demonstrieren.