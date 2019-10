Polizei bittet um Mithilfe : Frau aus Krankenhaus in Merzig verschwunden

Merzig Die Polizei in Merzig sucht nach Katalin Barat. Die 38-Jährige ist am Sonntag aus der SHG-Klinik in Merzig verschwunden.

Die Polizei in Merzig ist auf der Suche nach einer Frau, die am Sonntagabend gegen 20 Uhr aus der SHG-Klinik in Merzig verschwunden ist. Bei der Vermissten handelt es sich um die 38-jährige Karalin Barat. Sie ist circa 1,65 Meter groß und schlank. Sie hat schulterlange, glatte Haare und ist bekleidet mit Crocs-Sandalen, gelber Jacke und grauer Hose.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist sie aufgrund ihres Krankheitsbildes orientierungslos und auf fremde Hilfe angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihr ein Leid zugestoßen ist, heißt es weiter.

Die Vermisste pflegt Kontakte nach Hessen und ist möglicherweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs.