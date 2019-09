Die Viezkönigin des Jahres 2018/19, Nathalie I. (Zimmer), gab jetzt ihre Krone ab, um sich demnächst um die Krone der Miss World in Ecuador zu bewerben. FOTO: DIETER ACKERMANN. Foto: a-n

Am Samstag gab sie ihr Amt als Viezkönigin ab. Jetzt brennt die Vize-Miss Deutschland darauf, sich mit internationalen Rivalinnen in Südamerika zu messen.

NATHALIE ZIMMER Das ist schon richtig. In meiner Amtszeit als Viezkönigin von Merzig nahm ich noch mit wachsender Erfahrung erfolgreich an verschiedenen Miss-Wahlen teil. Und als Vize-Miss Deutschland wurde ich jetzt gebeten, die erkrankte Miss Deutschland in Ecuador bei der Wahl der Miss World zu vertreten.