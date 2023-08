Spektakel bei Etappenfinale in Merzig Deutschlandtour sorgt für Top-Stimmung nicht nur auf der Zielgeraden

Merzig · Das Etappenfinale der Deutschlandtour in Merzig wurde am Donnerstag zum großen Spektakel – so wie die gesamte Strecke durch den Kreis Merzig-Wadern viele begeisterte.

24.08.2023, 19:52 Uhr

Profiradrennen in Merzig – So lief der Tag am Zielort der 1. Etappe 42 Bilder Foto: Ruppenthal

Die Menge trommelt gegen die Banden, die Strecke absperren, als sich die Radfahrprofis, allen voran der Belgier Ilan Van Wilder, dem Ziel nähern. Auch die Bundestagsabgeordnete Emily Vontz (SPD) aus Niederlosheim, die die Kreise Merzig-Wadern und Saarlouis vertritt. Sie hat sich nichts an diesem Tag entgehen lassen: „Ich war schon aktiv auf der Hüpfburg, auf dem Surfsimulator und beim Darts“, erzählt die 22-jährige, die direkt hinter der Absperrbande das Rennen aus nächster Nähe verfolgt. „Es ist sehr schön, dass es ein richtiges Familienfest ist, auf dem sich auch alle die wohlfühlen, die sich nicht für Radsport interessieren“, lobt Vontz das Rahmenprogramm. Hier geht es zur Bilderstrecke: Profiradrennen in Merzig – So lief der Tag am Zielort der 1. Etappe