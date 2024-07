Wo es blüht und gedeiht Bochs Küchengarten: Ein Paradieschen mit ein paar Radieschen

Rote Bete und Physalis recken ihre kräftig grünen Blattstängel gen Himmel, Bambusstöcke schenken den hochgewachsenen Stängeln der Cherrytomate Halt. Eine Gurke bettet sich in direkter Nachbarschaft in das U-förmige Beet. Schon jetzt sieht sie zum Anbeißen aus, dunkelgrün und wohlgeformt. In Bochs Küchengarten, der jüngst am Standort Waldstraße der Jean-François-Boch-Schule in Merzig offiziell eröffnet wurde, lassen sich so einige essbare Schätze aus der Natur finden. Auf den wenigen Quadratmetern, die das eingezäunte Areal bereithält, haben die Unterstufenschülerinnen und -schüler der Berufsfachschule für Gastronomie und Nahrung ein grünes Paradieschen erschaffen – in dem auch ein paar Radieschen in die Höhe schießen. „Wenn die so schnell wachsen, sind sie nicht so kräftig im Geschmack“, vermutet Umweltministerin Petra Berg.