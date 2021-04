Hofladen mit Lieferdienst : Hilbringen hat einen neuen Bio-Laden

HILBRINGEN In der „Merziger Äpfelkiste“ finden Kunden unter anderem frisches Obst und Gemüse, aber auch Fleisch, Wurst und Tofuprodukte.

Beide haben seitdem ihrem Firmennamen „Schmäckt“ alle Ehre gemacht, denn mit ihren selbstgemachten Produkten, die mittlerweile auch in den Regalen vieler Lebensmittelmärkte stehen, lassen sie ihre Kunden wahre Gaumenfreuden erleben. Bei diesen stieg auch die Nachfrage nach weiteren Bio-Waren, da in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet. Also kamen Mutter und Sohn auf die Idee, ihren gut laufenden Betrieb um einen Lieferservice für Obst und Gemüse in Bio-Qualität zu erweitern. „Doch die Leute wollten auch persönlich kommen und sich die Ware angucken“, berichtet Müllenbach, und weiter: „Dazu bot sich der bisherige Raum in unserem Haus nicht an. So machte ich gerne von dem Angebot von Bio-Obstbauer Josef Jacoby aus Tünsdorf, mit dem ich bereits geschäftlich verbunden bin, Gebrauch, in dessen Gebäude am ehemaligen Gasthaus ‚Zur Saar’ in der Straße zur alten Saar in Hilbringen den bereits früher schon bestandenen Hofladen ‚Merziger Apfelkiste’ wieder aufleben zu lassen.“