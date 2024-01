Spendenaktion Wasgau-Ballern Supermarkt-Aktion macht 19 Vereine froh

Bei der Spendenaktion „Adventskalender“ des Wasgau-Marktes in Ballern ist in der vergangenen Adventszeit insgesamt ein Betrag von 10 110 Euro zusammengekommen. Der Betrag wurde auf 19 Vereine aus der Region um Merzig aufgeteilt. Ein Rekordergebnis, wie sich bei der Spendenübergabe an die Vereinsvertreter herausstellte. Diese vorweihnachtliche Aktion gibt es seit 2019 und hat bisher über 30 000 Euro erbracht. Die Zahl, auf die Marktleiter Francesco Mannese stolz sein kann, ist vor allem, wie er betont, das Ergebnis einer tollen Teamleistung. Jeder einzelne Mitarbeiter hat seinen Anteil daran.