Serie Bewegen und erleben im Grünen Kreis Kletterhalle Wadern geht es hoch hinaus

Die Kletterhalle in Wadern ist ein Anziehungspunkt für die Sportkletterer der Region geworden. Weit über die Stadtgrenzen von Wadern hinaus. Manfred Dillschneider ist seit über zwei Jahrzehnten Vorsitzender des Alpenvereins, Sektion Wadern und war maßgeblich an der Entstehung dieser Halle beteiligt. „Bereits im Jahr 2015 seien die ersten Ideen für eine große Halle entstanden“, blickt Dillschneider zurück. Vier Jahre später war es dann so weit: Die Kletterhalle in Wadern wurde ihrer Bestimmung übergeben. Es war der Beginn eines enormen Booms für diese Sportart im Hochwaldraum.