Kostenpflichtiger Inhalt: Nordumfahrung Merzig : Hoffeld: „Das kann ein Meilenstein sein“

Beim Besuch der Kaserne auf der Ell ging es zwischen (v.l.) Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld und Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich auch um die Nordumfahrung. Foto: Werner Klein

Merzig Erklärung von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zur Nordumfahrung findet positives Echo in der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Beckinger

Eine große Chance zur Vollendung der Nordsaarlandstraße sehen die Stadt Merzig und der Landkreis in den Äußerungen von Bundes-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag. Im Rahmen ihres Besuches in der Kaserne „Auf der Ell“ hatte Kramp-Karrenbauer mitgeteilt, dass sie den Weg für die Nordumfahrung Merzig frei machen wolle und gleichzeitig der Bundeswehrstandort in Merzig gesichert sei. Von allen möglichen Trassenführungen für die Nordumfahrung war die über den Standortübungsplatz der Bundeswehr aus Kosten- und Umweltverträglichkeitsgründen die am besten geeignete. Allerdings scheiterten die Pläne bislang an der Bundeswehr, die einen Bau über einen Teil des Standortübungsplatzes ablehnte. Kramp-Karrenbauer teilte in Merzig mit, dass die Bundeswehr einen Bau der Nordumfahrung über den Truppenübungsplatz gestatten werde, so dass dieses wichtige Infrastrukturprojekt umgesetzt werden könne. Gleichzeitig betonte die Verteidigungsministerin, dass ein Bau der Nordumfahrung über den Übungsplatz den Bundeswehrstandort nicht gefährden wird und in den nächsten Monaten ein mehrstelliger Millionen-Betrag darin investiert werden soll.

Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich, und der Merziger Bürgermeister Marcus Hoffeld, die beide bei dem Truppenbesuch der Verteidigungsministerin anwesend waren, zeigten sich in einer gemeinsamen Erklärung sehr erfreut über die aktuellen Entwicklungen. „Die Vollendung der Nordsaarlandstraße ist eines der wichtigsten Themen für unseren gesamten Landkreis, nicht nur weil mehrere Orte im Landkreis vom Durchgangsverkehr entlastet werden, sondern vor allem weil sie eine bedeutende Entwicklungsachse für Entwicklung unserer Region ist. Ich konnte und wollte nie glauben und akzeptieren, dass diese wichtige Infrastrukturmaßnahme an einem wenig genutzten Truppenübungsplatz scheitert“, sagt Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich. „Ich bin der Bundesverteidigungsministerin und allen Verantwortlichen der Bundeswehr sehr dankbar, dass sie die Chance ermöglichen, die am besten zu realisierende und verkehrstechnisch sinnvollste Trassenführung umzusetzen.“

Lesen Sie auch Bewegung in Debatte um Verkehrsprojekt : Saar-Abgeordnete begrüßen Nordumfahrung

Lesen Sie auch Medienbericht : Durchbruch bei der Nordsaarlandstraße?

info MIT: Nur die Umfahrung verhindert den Kollaps „Wir brauchen die Nordsarlandstraße, einschließlich der Nordumfahrung von Merzig“, sagen Alwin Mertes und Frank Kiefer von der CDU-Mittelstandsvereinung (MIT). Seit Jahren kämpfen beide für die Realisierung der Trasse, wie sie sagen. Nur die Nordumfahrung verhindere in der Kreisstadt den Verkehrskollaps. Der drohe Kiefers Ansicht nach über kurz oder lang, wenn diese Trasse nicht gebaut wird. Die Nordumfahrung trage nicht nur zur Verkehrsentlastung bei, sondern sei auch notwendig für die Betriebe. Diese brauchten dringend die Anbindung an die Autobahn. Dass Kramp-Karrenbauer eine Prüfung von deren Realisierung in Aussicht gestellt hat, sei eine gute Sache.

„Die Mitteilung der Verteidigungsministerin kann ein Meilenstein für die Realisierung der Nordumfahrung Merzig sein, für das sich Bürgerinitiative und Politik schon seit Jahrzehnten einsetzen“, ergänzt der Merziger Bürgermeister Marcus Hoffeld. „Bis zur grundsätzlichen Zustimmung zu dieser Trassenführung war ein langer Atem erforderlich. Aber es zeigt sich, wie wichtig es war, sich immer wieder und über Parteigrenzen hinweg für dieses Projekt einzusetzen. Wichtig für unsere Stadt ist auch, dass unser Bundeswehrstandort erhalten bleibt und in ihn investiert wird.“

Weiter erklärt Hoffeld: „Die heutige Mitteilung ist eine Riesenchance für die Umsetzung eines Projektes, an das, so ehrlich muss man sein, viele schon nicht mehr geglaubt haben.“ Im nächsten Schritt soll eine Expertenkommission, an der neben Vertretern der Bundeswehr auch Vertreter der Landesregierung teilnehmen, prüfen, wie die genaue Streckenführung aussehen kann. „Wichtig ist, dass wir alle über Parteigrenzen hinweg weiter zusammen arbeiten, damit diese große Chance eine erfolgreiche Umsetzung findet“, betonen Schlegel-Friedrich und Hoffeld.

Beifall kommt auch von der Bürger-Initiative „Nordsaarlandstraße jetzt!“. Deren Sprecher Ulrich Kieborz teilt unserer Redaktion mit: „Wir begrüßen ausdrücklich den Vorstoß des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans, die Nordsaarlandstraße durch den endgültigen Bau der Nordumfahrung Merzig fertigzustellen.“ Der politische Wille zur Nordsaarlandstraße sei am Montag von höchster Stelle verdeutlicht worden durch die Äußerung von Annegret Kramp-Karrenbauer, den Standortübungsplatz „Auf der Ell“ erneut für eine Freigabe zum Bau der Nordumfahrung Merzig überprüfen zu lassen. Damit sei die Wichtigkeit dieses bedeutendsten Infrastrukturprojektes, nicht nur für Merzig, sondern für das gesamte nördliche Saarland, neu bewertet. Der Ankündigung müssen jetzt schnell Taten folgen, hält die BI fest. Ulrich Kieborz formuliert die Forderungen seiner Mitstreiter: „Baut jetzt sofort! Planfeststellung, Spatenstich und Bau – sorgt für einen schnellen Lückenschluss zur A8, wie von der BI seit Jahren gefordert!“

Die SPD-Landtagsabgeordnete Martina Holzner aus Brotdorf kommentiert die aktuellen Entwicklungen so: „Endlich scheint eine Lösung für eine mögliche Trassenführung der Nordsaarlandstraße in Sicht.“ Nachdem Verkehrsministerin Anke Rehlinger seit August letzten Jahres die Querspange Mettlach prüfen lasse, habe sie sich im August dieses Jahres nochmal mit einem Schreiben zur erneuten Prüfung der Variante 5 über das Bundeswehrgelände an die Verteidigungsministerin gewandt. Dass Kramp-Karrenbauer nun bereit ist, diese Variante erneut zu prüfen, macht der Region Hoffnung, so Holzner und ergänzt: „Von Arbeitsgruppen allerdings hören die Menschen im Nordsaarland schon zu lange. Es fehlt bislang eine klare Aussage der Bundeswehr, dass sie die Variante 5 mitmacht. Wir sind gespannt auf die Details des Plans der Bundesverteidigungsministerin.“ Noch vor einigen Jahren war für das Verteidigungsministerium die Möglichkeit der Trassenführung über das Bundeswehrgelände nicht umsetzbar. „Auch die Prüfung der Querspange bei Mettlach darf nicht vernachlässigt werden. Hier fanden aktuell Verkehrszählungen statt, auf deren Grundlage man die Prüfung fortsetzen wird“, sagt Holzner. „Wichtig ist, dass alle gemeinsam für eine gute Lösung für die Menschen im Nordsaarland kämpfen und der heutige Vorstoß keine Platzpatrone war.“

Die Merziger Grünen fordern als Konsequenz aus der aktuellen Entwicklung eine Abkehr von dem Plan, den Kreisel am Kaufland in Merzig in eine Ampelkreuzung umzubauen, was Teil des auf mehrere Bauabschnitte konzipierten Verkehrskonzeptes in Merzig ist. „Die Begründung zur Umsetzung der verschiedenen Bauabschnitte inklusive Rückbau des Kauflandkreisels war immer die, dass wegen der Nichtrealisierung der Nordumfahrung die hohen Verkehrsmengen schneller durch Merzig abfließen sollen. Da nun aber die Nordumfahrung gebaut werden soll, wäre eine Umsetzung der Planungen in der Innenstadt, insbesondere der Kreiselrückbau, nicht nur unsinnig, sondern eine vorsätzliche Verschwendung von Steuermillionen“, erklärt der Grünen-Kreisvorsitzende Klaus Borger. Sollte die Nordumfahrung kommen, werde der Verkehr ja nach Aussagen der Protagonisten drastisch abnehmen. Borger: „Dies eröffnet für Merzig neue Chancen. So zum Beispiel eine konsequente ÖPNV-Vorrangpolitik, die Umwidmung von Straßen zu Fahrradstraßen, einspurige Verkehrsführungen, Shared-Space Konzepte in der ganzen Stadt et cetera.“ Ebenso müsses nun die Reaktivierung der Bahnverbindung von Merzig nach Losheim am See, eine Forderung auch der Gemeinde Losheim am See, realisiert werden, fordert Borger. „Ziel muss es sein, die Attraktivität der Innenstadt für den Durchgangsverkehr so unattraktiv zu machen, dass die Nordumfahrung über den Truppenübungsplatz (nahe der Ortslage Brotdorf) auch besser angenommen wird, als dies alle bisherigen Verkehrsuntersuchungen prognostiziert haben.“