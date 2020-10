Landesregierung fördert ehrenamtliche Projekte : Gute Ideen fürs Gemeinwohl werden gefördert

Merzig-Wadern Landesregierung sucht kreative Projekte, die im Rahmen der Initiative „Saarland zum Selbermachen“ unterstützt werden können.

Viele Saarländerinnen und Saarländer engagieren sich mit hohem persönlichem Einsatz, guten Ideen und beispielhafter Kreativität – ohne Entgelt – in ihrer Freizeit für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger. Häufig sind es kleine Projekte, wie die Instandsetzung von Sport-, Spiel- oder Freizeiteinrichtungen, die Schaffung und Pflege von gemeinschaftlichen Begegnungsmöglichkeiten, die Instandsetzung von Denkmälern, Maßnahmen zur Verschönerung ortsbildprägender Einrichtungen oder auch nachhaltige Projekte in der Flüchtlingshilfe.

Die Ehrenamtsbörse des Landkreises Merzig-Wadern bietet in Kooperation mit dem Referat Bürgerengagement und Ehrenamtsförderung der Staatskanzlei des Saarlandes am Donnerstag, 12. November, um 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Merzig eine Informationsveranstaltung zu dem Programm „Saarland zum Selbermachen" an. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften statt und ist auf eine maximale Teilnehmerzahl von 20 Personen begrenzt.

Allerdings scheitern gute Projekte oftmals an der fehlenden finanziellen Unterstützung. Deshalb bietet die Saarländische Landesregierung seit 2013 im Rahmen des Programms „Saarland zum Selbermachen“ (SzS) eine direkte und unbürokratische finanzielle Förderung ehrenamtlicher, gemeinwohlorientierter Vorhaben an. „Von Beginn an wurde ‚Saarland zum Selbermachen’ sehr stark nachgefragt und die zahlreichen Realisierungen ehrenamtlich betreuter Projekte überzeugten durch ihre beispielhafte Handhabung und Ausführung“, heißt es vom Landkreis Merzig-Wadern.

Nach dem gelungenen Abschluss der 15. Runde im ersten Halbjahr 2020 gehe „Saarland zum Selbermachen“ nunmehr in die nächste Runde. Ministerpräsident Tobias Hans erklärt hierzu in einer Verlautbarung der Regierung: „Das freiwillige Engagement und das Ehrenamt zu fördern, ist eine sehr gute Investition in die positive Entwicklung unseres Landes, denn es setzt konstruktive, kreative und motivierende Kräfte frei.“ Das Projekt „Saarland zum Selbermachen“ unterstütze engagierte Ehrenamtler, die mit ihren Aktionen und neuen Ideen das Leben in ihrem unmittelbaren Umfeld auf aktive und kreative Weise positiv prägen und gestalten, so Hans. Mit ihrem engagierten Handeln seien sie Vorbilder für andere.