So viele eingesendete Vorschläge wie noch nie : Paul-Haffner-Medaille für engagierte Naturschützer

Umweltministerin Petra Berg (Mitte) mit den diesjährigen Preisträgern, von links: Dr. Julia Michely, Karl Rudi Reiter, Peter Kerl und Michael Grittmann Foto: Angelina Müller/MUKMAV

Merzig-Wadern/Saarlouis Von den vier Preisträgern kommen drei aus dem Kreis Merzig-Wadern und einer aus dem Kreis Saarlouis.

Zum dritten Mal hat das Umweltministerium die Paul-Haffner-Naturschutzmedaille verliehen. „Wir hatten so viele, eingesendete Vorschläge wie noch nie. Das zeigt, dass sich diese besondere Auszeichnung, benannt nach dem Nestor der Floristik und Vegetationskunde im Saarland, Dr. h.c. Paul Haffner, etabliert hat und in der Öffentlichkeit zu einem Begriff geworden ist. Genau das wollte das Ministerium mit der Einführung im Jahr 2020 erreichen: dass über Naturschutz und vor allem Engagement und Ehrenamt mehr geredet wird und die Arbeit von Paul Haffner nicht in Vergessenheit gerät“, schickte Umweltministerin Petra Berg bei der Verleihung der Paul-Haffner-Medaille vorweg. „Man kann nur schützen, was man kennt und schätzt – das Motto der Saarländischen Artenkennerakademie beschreibt treffend unser Motiv für die Auslobung dieses Preises. Und gibt auch einen Hinweis auf die aktuelle Lage, in der sich der Naturschutz befindet. Zwar fehlt es nicht an jungen Menschen, die sich generell für den Natur- und Artenschutz begeistern, aber oft fehlt es an dem Schritt, auch aktiv etwas dafür zu tun“, betonte die Ministerin. Die Preisträger zeigten, so Berg, ebenso wie der Namensgeber der Auszeichnung, was man mit Überzeugung, Engagement und Herzblut alles bewirken kann. „Das möchten wir würdigen und wertschätzen. Denn ohne die Unterstützung der zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer im Saarland wäre der Schutz der Flora und Fauna und ihrer Lebensräume undenkbar.“

Vier Persönlichkeiten wurden in diesem Jahr von einer fünfköpfigen Jury ausgewählt. Die 20 Vorschläge kamen von Naturschutzverbänden, Landesregierung, Gemeinden und Einzelpersonen.

Info Wer war Paul Haffner? Paul Haffner (1905 bis 2001) hat Biologie, Chemie und Physik in Bonn, München und Münster studiert und war 41 Jahre im Lehrerberuf an Schulen in Saarbrücken, Miesbach (Bayern) und Merzig tätig. Über Jahrzehnte war er mit seinem Wirken ein Musterbeispiel für den Einsatz für Natur- und Artenschutz in seiner Heimat. Mehr als 30 Neufunde von Pflanzenarten und die Ausweisung von Schutzgebieten, insbesondere in seiner Heimatstadt Merzig und Umgebung, gehen auf seinen beispiellosen Einsatz zurück. Bis ins hohe Alter – er wurde 96 Jahre alt – hielt er Vorträge, begeisterte seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit den Geheimnissen der heimischen Pflanzenwelt.

Die Preisträger der Paul-Haffner-Naturschutzmedaille 2022: Peter Kerl aus Weiskirchen hat die Vogelauffangstation für Greifvögel in Weiskirchen aufgebaut und sie über fast drei Jahrzehnte ehrenamtlich geleitet. Füttern, gesund pflegen und Gehege säubern gehörten zu seinen täglichen Aufgaben. Aber auch das Beringen und Vorbereiten auf die Auswilderung. Rund um die Uhr war er im Einsatz, an Wochenenden und Feiertagen, mit viel Begeisterung und Fachwissen. 2015 hat er die Verantwortung für die Greifvögel in jüngere Hände gegeben. Aktiv ist er aber nach wie vor. 1988 war Peter Kerl Gründungsmitglied der NABU-Ortsgruppe Weiskirchen-Losheim. Er ist darüber hinaus seit langem Naturschutzbeauftragter der Gemeinde Weiskirchen, war an zahlreichen Naturschutzaktionen in der Gemeinde und darüber hinaus beteiligt. Laut Gemeindeverwaltung „sprüht Peter Kerl vor Ideen“. Er ist dort Ansprechpartner und wichtige Anlaufstelle, steht bei Anfragen zu Naturschutzthemen beratend zur Seite.

Dr. Julia Michely aus Beckingen liegt alles, was summt und brummt besonders am Herzen. Das Spezialgebiet der promovierten Biologin sind die Wildbienen. „Ich setze mich für ihren Schutz ein und gebe mein Wissen über diese wunderbaren Insekten gerne weiter“, sagt sie selbst über ihr Engagement. Sie wirbt für den Erhalt und die Neuschaffung von Lebensräumen und den Schutz dieser artenreichen Hautflügler-Familie. Im Internet betreibt die Imkerin einen Blog namens „Wildbienenliebe“, in dem sie über die Welt der Wildbienen schreibt und das mit beeindruckenden Fotos dokumentiert. Als NABU-Landesvorsitzende bringt Dr. Julia Michely ihre Expertise auf Verbandsebene ein, stößt dabei Initiativen an und verfasst Fachbeiträge in Magazinen. Als Vorstandsmitglied der DELATTINIA – Naturforschende Gesellschaft des Saarlandes (seit 2019) hat sie unter anderen mit dem Bauernverband Saar beim Projekt „Das Saarland blüht auf“ zusammengearbeitet.

Michael Grittmann aus Wadgassen ist kein Unbekannter im Saarland und insbesondere im Landkreis Saarlouis nicht. Bereits seit 1980 war er in ökologischen Arbeitskreisen aktiv und hat bis 1985 an der Herausgabe des Informationsblattes „Umwelt Untere Saar“ mitgearbeitet. Bereits in den 80er Jahren thematisierte das Blatt das Waldsterben. Durch sein Engagement hat nicht nur der Wald eine Stimme bekommen. Als Sprecher der BUND-Kreisgruppe Saarlouis von 1985 bis 2009 hat Michael Grittmann seine Stimme auch für unsere Gewässer erhoben. Die Prims war dabei besonders im Fokus der Kreisgruppe. Von 2007 bis 2022 war er Naturschutzbeauftragter der Gemeinde Wadgassen. Seit 2011 ist er stellvertretender Vorsitzender des BUND Saar. Sein Wissen hat er auch als Biologielehrer gerne weitergegeben. Bereits vor 20 Jahren warb der Atomkraftgegner für Windkraft und Solarenergie und war – wie Paul Haffner – seiner Zeit weit voraus.

Karl Rudi Reiter aus Beckingen ist ein Urgestein im saarländischen Naturschutz. Seit 1975 ist er im NABU engagiert, seit 1986 im Vorstand des NABU Saar derzeit als stellvertretender Landesvorsitzender. Zudem setzt er sich im NABU Beckingen für den Naturschutz ein. Weil er beide Seiten kennt, ist er auch zuständig für die Kommunikation zwischen Landesverband und Ortsgruppen. „RudiPedia“ wird er liebevoll von Weggefährten genannt. Er kennt sich aus in Garten, Natur, Umwelt, regional, national und international, kann vieles erklären vom Radieschen bis zur Kernspaltung. Karl Rudi Reiter sieht in der Agrarlandschaft und dem zunehmenden Flächenfraß durch Versiegelung eines der größten Probleme unserer Zeit für den Erhalt der Artenvielfalt. Hinzu kommt die Beanspruchung von Lebensräumen durch Freizeit und Erholung.