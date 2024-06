Leichtathletik-Saarlandmeisterschaften Ein erfolgreicher Familienausflug

Am Wochenende haben die Leichtathleten im Homburger Waldstadion ihre Saarlandmeister in den Einzeldisziplinen der Frauen und Männer sowie der Altersklasse U 18 ermittelt. Von den Teilnehmern aus dem Kreis Merzig-Wadern überzeugte Mittelstreckler Fabian Schon (LC Rehlingen) mit einem Doppelsieg. Am ersten Wettkampftag sicherte er sich zunächst in 4:13,25 Minuten den Titel über 1500 Meter und triumphierte am Sonntag auch über 800 Meter. „Da war eigentlich auch ,nur‘ der Titel das Ziel, nach der ersten Runde habe ich mich dann aber doch entschieden, das Tempo deutlich anzuziehen“, verriet der 25-jährige Büdinger anschließend. Nach einer Durchgangszeit von knapp unter 58 Sekunden schaffte er so noch eine Endzeit von 1:53,34 Minuten – und blieb somit nur knapp eine Sekunde über der B-Norm für die deutschen Meisterschaften in Braunschweig. „Ich bin selbst überrascht, dass am Ende nur so wenig gefehlt hat“, sagte Schon. Am kommenden Wochenende will er in Dortmund mit Tempomachern deutlich unter der Norm bleiben.