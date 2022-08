Schwimmen wird kälter : Energiekrise: „Das Bad“ in Merzig senkt Temperatur in den Außenbecken

Energiekrise: „Das Bad“ in Merzig senkt Temperatur in den Außenbecken

Merzig Die Energiekrise macht auch vor den Schwimm-, Hallenbädern und Thermen nicht Halt. Vor diesem Hintergrund hat „Das Bad“ in Merzig nun Schritte ergriffen.

Die Merziger Bäder GmbH jatte bereits am 8. Juli einen ersten Maßnahmenplan zur Energieeinsparung in „Das Bad“ auf den Weg gebracht. Weitere Maßnahmen wurden zum 4. August durchgeführt. „In den letzten vier Wochen haben wir uns reichlich Gedanken gemacht, wo wir weiteres Potential zur Energieeinsparung sehen“, sagt Thomas Klein, Geschäftsführer der Merziger Bäder GmbH. „Einer der größten Energiefresser im Bad sind die beiden Außenbecken in der Wasser- und Thermalwelt. Bei beiden Becken haben wir die Wassertemperatur nun nochmals um jeweils ein Grad reduziert. Beide Becken sind aber immer noch deutlich wärmer als jedes Freibad“, teilt Klein mit.