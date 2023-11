Konzertabend Von Polaroids und Postkarten

Merzig · Elisa Rehlinger tritt in dieser Woche in der Villa Fuchs in Merzig auf. Manuel Kress begleitet die gefühlvolle Sängerin am Klavier.

13.11.2023 , 15:42 Uhr

Sängerin Elisa Rehlinger tritt in der Villa Fuchs in Merzig auf. Foto: Klaus Wegele