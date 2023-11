18. bis 21. November Ein Merziger ist landesbester Jungbäcker – und vertritt das Saarland bei der Deutschen Meisterschaft

Ein Merziger ist bester Jungbäcker des Saarlandes: Elias Tinnes ist Landessieger des Bäckernachwuchses – und vertritt unser Bundesland bei der Deutschen Meisterschaft der Jugend im Bäckerhandwerk. Diese wird vom 18. bis 21. November an der Akademie des deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim ausgetragen. Seine Ausbildung hat der 19-Jährige von August 2020 bis Januar 2023 im Familienbetrieb, der Bäckerei Tinnes in Merzig, absolviert und im Januar die Winterprüfung abgelegt.