Mit Leidenschaft für das Handwerk Merziger Jungbäcker vertritt das Saarland bei der Deutschen Meisterschaft

Auch bei einer Hotelkette, die an zahlreichen Standorten vertreten ist, habe er sich bereits beworben – hier solle er sich nochmal melden, wenn der konkrete Termin steht. Jeweils ein bis drei Monate will Tinnes in den Betrieben verbringen, wie es sich ergibt. Wichtig ist ihm, dass dort noch von Hand gearbeitet wird und dass „man was lernen kann“, wie er sagt. Später will Elias Tinnes seine Meisterausbildung angehen und langfristig im Familienbetrieb in Merzig arbeiten.