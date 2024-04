Ganz schön viel gemacht Große Ehre für junge Fußballer aus dem Kreis

Die Förderung des ehrenamtlichen Engagements innerhalb seiner Mitgliedsvereine liegen dem Deutschen Fußballbund (DFB) sowie dem Saarländischen Fußballverband (SFV) sehr am Herzen. Eine besondere Wertschätzung verdienen neben den gestandenen älteren Spielmachern oder Vereinsmeiern im Hintergrund auch den jungen Ehrenamtlern bis 30 Jahre, die sich in ihren Vereinen in besonderem Maße durch ihre Leistungen hervorgehoben haben. Für diese Altersgruppe wurde der Ehrenamtsförderpreis „Fußballhelden – Aktion junges Ehrenamt“ eingerichtet. Mit besonderen Aktionen soll ihr Engagement zum Wohle ihrer Vereine gewürdigt werden.