Telekom verbessert Mobilfunkversorgung im Landkreis Merzig-Wadern Telekom baut Mobilfunknetz in Merzig-Wadern weiter aus

Durch den Ausbau steige demnach die Mobilfunk-Abdeckung im Landkreis in der Fläche und es stehe insgesamt mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessere sich. Die Standorte stehen in folgenden Kommunen: zwei in Mettlach und je einer in Perl sowie Wadern.