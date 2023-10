Seit Ende August gibt es in Besseringen ein neues Restaurant: „Ekla‘s Pizzeria-Restaurant-Bar“ heißt das Lokal, das Bleon und Leon Mustafa Ende August im ehemaligen „Karlsberg-Eck“ in der Zollerbergstraße 2 eröffnet haben. Kurz zuvor hatte die Familie noch den Imbiss in Brotdorf geführt, den sie aber aus unterschiedlichen Gründen schließen musste. „Wir wollten aber unbedingt weiter einen Imbiss betreiben und so hat uns die Stadt den Kiosk an der VSE-Haltestelle angeboten“, erzählt Leon. Dort ist nun die Renovierung in vollem Gange, damit im Herbst die Eröffnung stattfinden kann. So weit so gut. „Doch manchmal ist es ja so, dass sich die eine Tür schließt und sich dann eine andere Tür öffnet und so haben wir nicht lange gezögert, als wir kurzfristig das Angebot bekamen, ein Lokal in Besseringen zu übernehmen, das schon länger leer stand. Da wir den Besitzer gut kennen, haben wir direkt zugesagt“, sagt der ältere Bruder Bleon. Er fügt hinzu, dass dies eine gute Möglichkeit sei, noch etwas intensiver in die Gastronomie einzusteigen. „Unsere gesamte Familie hat uns bei der Einrichtung des Lokals und der Erstellung der Speisekarte unterstützt. Das war schon eine große Hilfe“, betont der neue Inhaber. Vor der Eröffnung wurden viele Renovierungsarbeiten durchgeführt. Das Restaurant erstrahlt nun in neuem Glanz; warme Farbtöne, gemütliche Tische und Stühle laden dazu ein, die leckeren Speisen zu genießen. „Es ist alles neu – außer der Theke. Die haben wir bewusst so gelassen, denn zu uns kann man auch einfach nur mal ein Feierabendbier trinken kommen. Wir haben Karlsberg- und Weizenbier vom Fass“, sagen die beiden engagierten Brüder. Auf der Speisekarte gibt es italienische Gerichte wie Antipasti, Pizza aus dem Steinofen, Pasta, Salate und Desserts. Von der „alten“ Speisekarte des Kiosks in Brotdorf hat Familie Mustafa den Cheeseburger und Ekla‘s Burger übernommen. Der Familienbetrieb legt Wert auf Frische und Qualität. Der Teig und die Soßen sind hausgemacht. Bei schönem Wetter können die Gäste auch auf der kleinen Terrasse Platz nehmen. Familie Mustafa plant für nächstes Jahr noch einen Biergarten neben dem Haus. „Dann ist unser Ensemble perfekt“, freuen sich die beiden Brüder.