Bundespolizei im Einsatz : Bundespolizei kontrollierte 436 Fahrzeuge

Großkontrolle der Bundespolizei am vergangenen Donnerstag auf dem Rastplatz Weiler: Mit dabei waren zudem Kräfte der Landespolizei und des Zolls. Foto: Ruppenthal

Merzig-Wadern/Kreis Saarlouis Bei der Großkontrolle am Rastplatz Weiler am Donnerstag gab es auch eine vorläufige Festnahme.

Eine positive Bilanz hat die Bundespolizei im Saarland nach ihrer Großkontrolle auf dem Autobahnrastplatz Weiler gezogen. Fast den gesamten Donnerstag über kontrollierten rund 60 Beamte mit Unterstützung des Zolls und der Landespolizei den Verkehr in Richtung Merzig und Saarlouis. 436 Fahrzeuge, darunter zahlreiche Fernlastzüge, Busse und Transporter, wurden dabei intensiv überprüft.

Darüber hinaus wurden 170 Sachgegenstände genauer in Augenschein genommen. Dabei wurden auch Betäubungsmittel und Waffen sichergestellt. Zudem verbuchten die Einsatzkräfte eine vorläufige Festnahme. Ein 28-jähriger Rumäne entkam nur deshalb dem Gefängnis, weil er vor Ort den notwendigen Haftbefreiungsbetrag in Höhe von 590 Euro in bar begleichen konnte.