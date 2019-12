Merzig Neun Einbürgerungsbewerber haben bei einer kleinen Feierstunde am Montag ihre Einbürgerungsurkungen erhalten. Mit dabei waren Verwandte und Freunde – und die Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich, die die Urkunden überreichte.

Die Landrätin hieß die neuen Bürger in ihrer Eröffnungsrede herzlich willkommen und verwies auf den herausragenden Charakter der Feier: „Ihre Einbürgerung ist kein bloßer Aktenvorgang, es steckt viel mehr dahinter: Sie haben sich bewusst dazu entschieden, von nun an als Deutsche hier im Landkreis Merzig-Wadern zu leben, mit deutschem Pass und den Rechten und Pflichten von Staatsbürgern, die für alle Deutschen ganz selbstverständlich sind.“

Dass deutsche Staatsbürger das Recht haben, aktiv an der Demokratie mitzuwirken, betonte die Landrätin mit Hinweis auf die Bundestagswahl im Herbst 2021: „Nutzen Sie Ihre neuen Rechte als Deutsche. Bestimmen Sie mit, wie es in Deutschland weitergeht. Engagieren Sie sich in politischen Parteien, in sozialen Einrichtungen und Vereinen des Landkreises.“ Nur auf diese Weise, so die Landrätin, könne Integration gelingen: als gegenseitiger Prozess von Zuwanderern und Einheimischen.