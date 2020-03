Einbruch in Merchingen : Einbrecher verwüsten Vereinsheim des SV Merchingen

Merchingen Einbrecher steigen in das Vereinsheim in Merchingen ein und hinterlassen dabei eine Spur der Verwüstung

Einbrecher haben in der Nacht von Sonntag auf Montag das Vereinsheim des SV Merchingen verwüstet. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag bislang unbekannte Täter in das Vereinsheim des Sportvereins in Merchingen ein. Dazu hätten sie laut Polizei zunächst versucht, die Eingangstür des Clubheims aufzuhebeln. Nachdem dies nicht geklappt habe, seien sie durch ein Fenster gestiegen, wobei sie dieses beschädigt hätten. Im Inneren des Vereinsheimes durchsuchten die Täter laut Polizei das Inventar nach Diebesgut und verwüsteten den Innenraum.