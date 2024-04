Pures Chaos Einbrecher verwüsten das Katzenhaus

Am Samstagmorgen war Madlen Dönneweg noch in der Auffangstation und hat die Katzen dort versorgt. Da war noch alles in Ordnung, erzählt sie der SZ. Aber als ihre Kollegin Sabine Thull-Schönfließ am Abend kam, um wieder nach den Tieren zu sehen, bemerkte sie den Einbruch und die angerichtete Verwüstung. Die Täter müssen sich also am Samstag zwischen 12 und 18 Uhr Zutritt zum Gelände verschafft haben. Sie seien über den Zaun geklettert und hätten dann die Eingangstür aufgebrochen, erklärt Dönneweg, Verantwortliche des Katzenhauses Merzig.