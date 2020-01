Raub in Merzig und Beckingen : Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld im Wert von 10 000 Euro

Symbolfoto: dpa. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Merzig/Beckingen Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld Merzig. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilgt, wurde am Donnerstag in ein Wohnhaus in Beckingen, Am Kamm sowie in Merzig, Am Weißen Fels eingebrochen. Bei der Tat in Beckingen hebelten unbekannte Täter in der Zeit von 9 bis 23.40 Uhr, die Terrassentür auf und gelangten so in das Anwesen.

Im Anschluss wurde das Haus nach Wertgegenständen durchsucht und Goldschmuck entwendet. Der Wohnungseinbruch in Merzig, Am Weißen Fels, fand in der Zeit von 14.50 bis 19.30 Uhr statt. Der oder die Täter versuchten zunächst das Badezimmerfenster aufzuhebeln. Nachdem dies schiefgegangen war, wurde die Glasscheibe eingeschlagen und sich so Zutritt verschafft. Es wurden Bargeld und mehrere Uhren gestohlen. Bei den beiden Einbrüchen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 10 000 Euro.