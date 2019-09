Ausstellung eröffnet : Stelen zeigen 50 Jahre im Zeichen des Apfels

Merzig Zum goldenen Jubiläum des Viezfestes gibt es derzeit eine Ausstellung in den Räumen der Sparkasse in Merzig zu sehen.

Mehr als 1,5 Millionen Besucher zählte das Viezfest nach Angaben von Schreier seit der ersten Auflage vor 50 Jahren. Er verwies auf die Einzigartigkeit des Volksfestes: „Es ist das einzige Fest, das von Ehrenamtlern getragen wird: welch große Leistung“, würdigte Schreier und plauderte bei der Eröffnung über die ein oder andere Anekdote aus 50 Jahren Viezfest. So erinnerte er an den ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, der im Jahr des Mauerfalls noch die Zeit fand, nach Merzig zu kommen. Oder an den ehemaligen Bauernpräsidenten Constantin Freiherr von Heereman, dem man nachsagte, an jedem Stand einen Schnaps getrunken zu haben. Vergesse dürfe man nicht die „wirklichen Helden vor Ort“, wie Schreier betonte: Dazu zählen Eberhard Sparmann, einer der Mitbegründer des Viezfestes, Anno Zenner, und die „Königinmutter“ Monika Heinz.