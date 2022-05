Merzig-Wadern : Ein weiterer Corona-Toter im Landkreis

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Dienstag einen weiteren Todesfall aus Losheim am See in Zusammenhang mit Corona gemeldet. Die Gesamtzahl der Toten steigt damit auf 139. Zudem wurden 123 neue Fälle registriert.