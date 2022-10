Pandemie : Ein weiterer Corona-Toter – Inzidenz jetzt unter 2000

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Freitag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Corona gemeldet; damit steigt die Zahl der Corona-Toten auf 161. Zudem wurden 244 neue Corona-Fälle registriert, davon 82 in der Kreisstadt Merzig, 29 in Wadern, 20 in Mettlach, 47 in Beckingen, 23 in Perl, acht in Weiskirchen und 35 in Losheim am See.