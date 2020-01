Kunst vor der Merziger Stadthalle : Ein Apfel aus Stahl als Symbol für die Stadt

Merzig Ein Stahl-Apfel ziert nun den Eingangsbereich der Merziger Stadthalle. Als Symbol für die Region hat der Georgier David Mcheidse die Skulptur kreiert – auf Initiative der Träger des Viezfestes anlässlich des 50. Geburtstag der Traditionsfeier.

Am Donnerstagnachmittag wurde der Stahl-Apfel im Beisein des Künstlers offiziell seiner Bestimmung übergeben. Wie Kultusminister a. D. Jürgen Schreier bei der Präsentation hervorhob, verdiene aber auch der Schweißer Schlink vom Bauhof für sein Engagement besondere Anerkennung, denn er habe auch bei widrigen Witterungsverhältnissen unermüdlich geflext und geschweißt. Etliche Sponsoren, an der Spitze Saarland Sporttoto, haben nach seinen Worten mit ihrem finanziellen Engagement dieses besondere Geschenk an die Merziger Bürger ermöglicht. Wie Bürgermeister Markus Hoffeld erklärte, soll die markante Stahlskulptur in naher Zukunft noch eine dazu passende Hinweistafel sowie eine attraktive Beleuchtung erhalten.