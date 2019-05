Merzig : „Ein Licht für Afrika“ singt mit Schülern bei Musical

Zebra Zea (Liara Lamberti) und Giraffe Raffi (Connor Wegener) wollen Freunde sein - wie sie das schaffen, zeigen die Schüler der Merziger Kreuzbergschule am Mittwoch, 5. Juni, in der Stadthalle bei ihrem Musical. Foto: Barbara Scherer

Merzig Für die Kinder der Musical-AG und der Trommel-AG der Merziger Kreuzbergschule steht ein großer Auftritt bevor: Am Mittwoch, 5. Juni, präsentieren sie ihr Musical „Tuishi Pamoja“ in der Merziger Stadthalle.

„Tuishi Pamoja“ ist Swahili, eine der Sprachen in Ostafrika, und bedeutet: „Wir wollen zusammen leben.“ Das Musical erzählt die Geschichte der Giraffe Raffi und des Zebras Zea, die sich miteinander anfreunden – obwohl ihre jeweiligen Rudel sich eigentlich so gar nicht mögen. Doch eine Gruppe von frechen Erdmännchen unterstützt die beiden. In den Hauptrollen zu sehen sind Liara Lamberti als Zea, Connor Wegener als Raffi sowie Nadeshda Metzdorf, Sophie Jolina Thielen und Leonardo Sorce als Erdmännchen-Trio.