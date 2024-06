Diagnose-Truck Wenn die Klinik zum Patienten kommt

„Es ist wirklich nicht schön, wenn unsere Patienten und Patientinnen nach stundenlangen Wartezeiten wieder aus dem Krankenhaus zurückkommen, manchmal sind sie verwirrter als vorher“, erzählt Benedikt Collmann vom Awo-Seniorenzentrum Klosterkuppe in Merzig. Dabei ginge es oft nur um eine simple Röntgenaufnahme. In seinem Haus leben 109 Bewohnerinnen und Bewohner. meistens über 80 Jahre alt, die auf medizinische Hilfe angewiesen sind. Auch Inge Roer, mit ihren über 80 Jahren ist sie noch top fit im Haus unterwegs und eine passionierte Handarbeiterin und leidenschaftliche Patchworkerin , berichtet davon, dass es gerade am Wochenende ganz schwierig ist, wenn man mal einen Arzt benötigt.