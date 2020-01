Kostenpflichtiger Inhalt: Bauarbeiten in Merzig

Zu den Hauptverkehrszeiten kann es an der Anschlussstelle Merzig der L 174 eng werden. Dann ist Geduld gefragt. Foto: Ruppenthal

Merzig Vier Wochen sollen die Arbeiten dauern. Im März beginnt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit der Sanierung der L 174.

Schwere Zeiten für die Autofahrer in Merzig: Die Bauarbeiten zur Umsetzung des neuen Verkehrskonzeptes haben begonnen. Sie werden über Monate wohl zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führen. Insbesondere zu den täglichen Verkehrsspitzenzeiten morgens und abends werden Staus und Verkehrsbehinderungen unvermeidbar sein. Viele Autofahrer werden wohl versuchen, dieses neue Nadelöhr zu umfahren.

Derzeit ist die Hilbringer Brücke stadtauswärts im Richtung Hilbringen gesperrt. In umgekehrter Richtung kann der Verkehr noch fließen. Zwar registrierte die Polizei-Inspektion Merzig den ein oder anderen Zusammenstoß seit Baubeginn in der vergangenen Woche zur Abfahrt auf die L 174. Doch ein Unfallschwerpunkt ist hier nach ihren Angaben nicht.

Während der rund vierwöchigen Bauzeit wird jedoch eine etwa 50 Meter lange halbseitige Sperrung der Brücke aus Richtung Hilbringen nach Merzig notwendig werden. Der Verkehr auf der Lothringer Straße in Richtung Hilbringen wird vor der Baustelle auf die L 174 in Richtung Besseringen geführt und von dort über die Querspange in Richtung Ballern geleitet. Hier besteht die Möglichkeit, auf die A 8 aufzufahren oder weiter auf die L 170, die Särkover- und Ballerner Straße, um nach Hilbringen zu gelangen. Fußgänger können die Brücke allerdings ohne Beeinträchtigung weiter passieren.