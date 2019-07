Obduktion ergibt : Erneutes Opfer –Merziger (32) stirbt an Drogen

Erneutes Opfer –Merziger (32) stirbt an Drogen

Merzig Opfer war den Ermittlern bislang nicht als Rauschgiftsüchtiger bekannt.

Ein Merziger ist mittlerweile das 17. Opfer, das seit Jahresbeginn wegen Drogenmissbrauchs ums Leben kam. Das teilt ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken am Donnerstag (11. Juli) mit. Die Obduktion der Rechtsmedizin an der Homburger Uni-Klinik bestätigte den vorherigen Verdacht der Ermittler.