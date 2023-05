Alte Tradition Licht der Hoffnung auf Durchreise

Am Samstag um die Mittagszeit war schon ganz schön was los im Bereich des Cloef-Atriums und Baumwipfel-Pfades. Jede Menge Besucher aus nah und fern hatten sich eingefunden, wie die Kennzeichen der geparkten Autos zeigten, um über den Baumwipfel-Pfad zum Aussichtsturm aufzusteigen oder ebenerdig zum alten Aussichtspunkt zu wandern. Unter der Menschenmenge fiel eine größere Gruppe wegen ihrer grellen Kleidung als Rot-Kreuz-Mitglieder ins Auge. „Bei so vielen DRK-Leuten wären wir heute hier bei Notfällen sofort in guten Händen“; meinten Besucher. Doch die Gruppe aus aktiven DRK-Helferinnen und Helfern sowie Mitgliedern des Jugendrotkreuzes und Kindern der Freiwilligen Ganztagsschulen des DRK mit Fähnchen und Luftballons hatte sich eigentlich aus einem anderen Grund an dieser Stelle eingefunden.