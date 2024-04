Plus reinschnuppern in den Krankenwagen Diese Schüler sind echte Pflasterhelden

20 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Saargau in Schwemlingen haben in den vergangenen Wochen am Projekt „Pflasterhelden“ teilgenommen. Schulleiterin Maike Bösen ging laut Bericht der Schule Ende des vergangenen Jahres auf den Kreisverband Merzig-Wadern des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu. Die Bitte: Ihre Schützlinge zu Ersthelfern auszubilden. Die Mädchen und Jungen der Grundschule in Schwemlingen hatten demnach zuvor selbst den Wunsch geäußert, sich in Erster Hilfe ausbilden zu lassen, damit sie im Notfall helfen können.